Victor Blanco, presidente del Racing Avellaneda, parla del trasferimento all’Inter di Lautaro a El Intransigente: “L’abbiamo venduto molto bene. Abbiamo una percentuale del 10% sopra una cessione che superi i 14 milioni di euro. Quando l’abbiamo venduto, abbiamo rinunciato a 2,5 milioni di euro per mantenere questa percentuale. In altri periodi si sarebbe preferito incassare tutto subito. Abbiamo sacrificato questa cifra ben sapendo che prima o poi sarebbe arrivata questa plusvalenza per il Racing. E le voci su Real e Barcellona sono vere”.