Rodolfo D’Onofrio, presidente del River Plate, parla a TuttoJuve, dicendo la sua su Julian Alvarez, gioiello dei Millonarios e sogno di Milan, Inter, Fiorentina e tanti club europei: “Posso confermare che non ci sono stati contatti con la Juventus e non risultano offerte da parte del club bianconero per il giocatore. Non c’è niente di niente”.