Il presidente del River Plate, Rodolfo D'Onofrio ha concesso una breve battuta a TuttoJuve sul talento Julian Alvarez, corteggiato dalla Juventus, dal Milan, dall'Inter e dalla Fiorentina ma per cui i bianconeri si sono fermati ad un semplice gradimento.



"È molto semplice: non c'è niente di niente. Posso confermare che non ci sono stati contatti con la Juventus e non risultano offerte da parte del club bianconero per il giocatore"