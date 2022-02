comune daalle porte di Milano, Già, perché alla vigilia di un derby decisivo che può valere lo scudetto, è proprio la società gialloverde a carpire le attenzioni, per quanto di buono sta dimostrando nelchePronta per il grande salto nei professionisti, anche se il presidentedi Serie C non ne vuole ancora parlare.ha avuto il piacere di intervistarlo su Twitch:"Ci siamo laureati campioni d'inverno, con un distacco di più 8 sulla seconda in classifica, come solo il Novara. In generale possiamo definirci favola per il legame con il territorio che la mia famiglia e mio padre hanno voluto privilegiare, ma ci sentivamo pronti per questa cavalcata"."Dobbiamo rimanere concentrati sul campo, però è positivo che ci siano società di Serie D che dimostrano di tenerci e investire. Io personalmente non ho mai pensato al calcio come modo di far soldi, preferisco comprare piuttosto che vendere"."Manuel Pascali non è solo un grande giocatore, è un grande uomo. Per quello che ha dimostrato in carriera lo considero il "Cristiano Ronaldo" dei dilettanti"."Sì alcuni episodi ci sono andati contro, ad esempio contro il Sona, in settimana. Ma dobbiamo concentrarci sulla prossima gara"."L'Inter, senza dubbio. Gioca alla grande ed è più forte".@AleDigio89