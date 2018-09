Il 31 dicembre 2018 scadrà ufficialmente il suo prestito al Santos. Allora Gabigol, secondo gli accordi presi quasi un anno fa, dovrebbe fare ritorno all'Inter, che spera di monetizzare cedendo il giocatore a titolo definitivo. L'attaccante brasiliano, autore di 14 gol in 36 partite in questa stagione, qualche giorno fa ha parlato apertamente della sua voglia di tornare e vincere in nerazzurro, mentre oggi il presidente del club paulista, José Carlos Peres, ha voluto aggiornare sullo stato della trattativa: "Vorremmo trattenerlo - le sue parole - , ma ancora nulla è deciso. A ottobre ci riuniremo e valuteremo il da farsi, ma fino a questo momento non abbiamo parlato con l'Inter".



'DIPENDE DA LORO' - Parole che fanno seguito a quelle di un paio di giorni fa dello stesso Peres, che aveva chiarito come "dipenderà dall'Inter. I cinesi erano arrabbiati per averci prestato Gabriel la prima volta, dopo averlo pagato quasi 40 milioni di euro. È stato difficile, ma è venuto qui, ha recuperato e ora sta giocando bene. È un grande professionista, non ha creato problemi per noi e si è comportato bene. Sarebbe bello riuscire a trattenerlo, il Santos è la sua casa".