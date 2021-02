A dire la sua sullo scontro tra Antonio Conte e Andrea Agnelli anche Cosimo Sibilia, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss. Queste le parole del presidente della Lega Nazionale Dilettanti sulla vicenda: "È una questione che riguarda la Giustizia Sportiva. È una pagina buia, che può creare problemi per il nostro sistema calcio. Gli organi preposti faranno luce. Il calcio deve ripartire dalla base, dal territorio. Vediamo gare di tutte le categorie, dalla A alla D, ma per vedere la rinascita dobbiamo ripartire da categorie inferiori, calcio femminile, calcio a 5."

SULLE RIFORME PER IL CALCIO ITALIANO - "Elezioni federali? Le cose non sono positive per ciò che ci riguarda. Occorrono riforme vere: troppe squadre professionistiche, rivisitare impiantistica sportiva sono temi non più rinviabili. Nel mio programma questi punti sono chiari e delineati".