Il presidente della Spal Simone Colombarini è intervenuto a Radio Crc, parlando anche del futuro dell'esterno classe '93 Manuel Lazzari, finito nel mirino di Lazio, Napoli e Roma: "Quello che sta facendo vedere dimostra che è un giocatore che può giocare in squadre che possano lottare per obiettivi più importante dei nostri. Con lui abbiamo un ottimo rapporto. Noi con lui ci siamo sempre trovati d'accordo e anche con il suo procuratore. Interesse del Napoli? Leggo i giornali (ride). Mi fa piacere che il Napoli lo segua, anche perché di top team non ce ne sono. Quanto vale Lazzari? La stessa domanda mi era stata posta da un altro collega e io dissi venti milioni. Oggi ha fatto vedere qualcosina in più addirittura. Una cosa che mi sento di dire è che Lazzari noi lo vogliamo tenere almeno fino a giugno".