Si complica la situazione intorno a Rui Patricio. Il portiere dello Sporting Lisbona era a un passo dal Napoli ma, Bruno de Carvalho, presidente del club lusitano, spiega che le carte in tavola sono cambiate per colpa di Jorge Mendes. Queste le parole rilasciate a Record: "Lo Sporting stava negoziando con Jorge Mendes la cessione di Rui Patricio al Napoli, ma il cambio di allenatore degli azzurri ha raffreddato l'interesse. Poi è comparso il Wolverhampton, ma dei 18 milioni di euro del cartellino 7 li voleva Mendes per l'intermediazione, dunque abbiamo rifiutato. La Gestifute (la società di Mendes, ndr) ha provato ad approfittare della situazione, è un crimine. Rui Patricio ha chiesto la risoluzione del contratto mi spiace che lui non abbia parlato con noi di quanto stava accadendo, forse avremmo sistemato tutto",