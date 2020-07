Intervistato da Deejay Football Club sulle frequenze di Radio Deejay, il presidente del Verona, Maurizio Setti, è tornato a parlare del futuro di uno dei gioielli della sua rosa, il difensore albanese Marash Kumbulla, obiettivo di mercato di Inter, Juve e Lazio.



CONDIZIONI - Dal numero 1 del club giallblù è arrivata la conferma che in corsa per acquistarlo ci sono fortemente sia i nerazzurri che i biancocelesti, dando però una deadline importante e delle condizioni altrettanto decisive per stabilire a chi vendere il classe 2000.



TUTTO IN 15 GIORNI - "Lazio o Inter? Non lo so, vediamo: sarà una bella lotta. Abbiamo certe richieste, per noi l'importante è che siano contenti il giocatore e la società. E' una cosa che si deciderà nei prossimi 10-15 giorni".