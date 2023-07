Fernando Roig, il presidente del Villarreal, ha parlato in conferenza stampa del mercato del club spagnolo, dando diversi indizi sul futuro e tirando anche una stilettata importante al Milan che è in prima fila per acquistare l'esterno nigeriano classe 1999 Samuel Chukwueze. Roig ha infatti citato una vecchia trattativa "tirata dal punto di vista economico" con l'allora ad rossonero Adriano Galliani per Mateo Musacchio.



Si prevede un grande invstimento?

"Vogliamo essere un club sano e questo ci costringe, in un periodo di quattro o cinque anni, a comprare e vendere. Abbiamo speso 70 milioni... nello stadio".



L'interesse del Milan per Chukwueze...

“Non so se il Milan sia interessato al giocatore. Ma se l’interesse è lo stesso di quando sono venuti per Mateo Musacchio, con il dottor Galliani in testa, e hanno detto che non avevano soldi, allora mangiamo fideuà (piatto tipico della zona) e andiamo a casa".



Pau Torres è stato venduto?

"Finché non abbiamo firmato non posso confermare nulla. Diamo la notizia solo quando è confermata. Ci sono trattative, ma niente di chiuso".