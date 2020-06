E sono quattro di fila, mr. Palmieri è SCATENATO! Presa un'altra scommessa per il nostro super-esperto: premia la giocata dell'over 4,5 in Colonia-Lipsia. Il finale vale 3,48 volte la posta! Di seguito le ultime sue vittorie.



I CONSIGLI DEL VENERDI'



Darmstadt-Furth X (quota 3,40)

Osnabruck-Regensburg X (3,40)



L'ambo vale 11,5 volte la posta.



I CONSIGLI DEL SABATO



Hertha-Augsburg 1 (quota 1,95)

Mainz-Hoffenheim 2 (2,40)

Wolfsburg-Francoforte over 2,5 (1,67)

Bayern-Dusseldorf 1/over 3,5 (1,52)



La quaterna vale 11,8 volte la posta



I CONSIGLI DELLA DOMENICA



Borussia Moenchengladbach-Union Berlino 1/over 2,5 (quota 2,12)

Paderborn-Borussia Dortmund 2/over 2,5 (1,39)

Amburgo-Wehen 1 (1,43)



Il terno vale 4,21 volte la posta