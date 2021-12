Colpo del nostro Stefano Palmieri! Presa, infatti, la scommessa consigliata per questa domenica. Di seguito la quaterna vincente.





LA NOSTRA SCOMMESSA



Manchester City-Leicester gol (quota 1,90)



Tottenham-Crystal Palace 1 (1,65)



Norwich-Arsenal over 2,5 (1,70)



Brighton-Brentford under 2,5 (1,65)





La quaterna vale 8,79 volte la posta