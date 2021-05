Al netto della cifra agonistica,Potrebbero valere la bellezza di ottanta milioni di euro ovvero il “tesoro” che la Juventus otterrebbe se dovesse partecipare alla prossima Champions. Un’eventualità la quale, qualche settimana fa per come si erano messe le cose,La squadra bianconera ha improvvisamente ritrovato un certo tipo di orgoglio insieme con la voglia di non mollare fino alla fine.