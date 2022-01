Fumata nera. Anche nel secondo giorno di votazioni dei grandi elettori non è stato trovato un accordo tra le forze politiche per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica al posto di Sergio Mattarella. Netta la prevalenza delle schede bianche.



Intanto il centrodestra ha presentato una rosa di tre nomi per il Quirinale: Letizia Moratti (ex sindaco di Milano), Marcello Pera (ex presidente del Senato) e Carlo Nordio (ex magistrato). Per ora restano fuori Franco Frattini, Pier Ferdinando Casini e Antonio Tajani. Il vero obiettivo sembrerebbe quello di far convergere il Movimento 5 Stelle e Italia viva sul nome di Elisabetta Casellati, attuale presidente del Senato.

Stasera è previsto un vertice tra Enrico Letta (Partito Democratico), Giuseppe Conte (Movimento 5 Stelle) e il Ministro della Salute, Roberto Speranza.