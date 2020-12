Il presidente della Confederazione asiatica di calcio, Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, ha ammesso che ci sono "decisioni difficili da prendere" a seguito dell'impatto della pandemia di Coronavirus. Il capo dell'organizzazione ha ammesso che c'è "ancora così tanta instabilità finanziaria" causata dalla crisi sanitaria globale, ma è cautamente ottimista per un 2021 "più luminoso e migliore". Shaikh Salman ha parlato durante il Congresso AFC, che ha approvato i conti verificati per il 2019 e il budget rivisto per il 2020 e ha approvato emendamenti allo statuto nel tentativo di mostrare il "massimo livello di governance e integrità": "Ci sono ancora decisioni difficili da prendere. C'è ancora così tanta instabilità finanziaria dovuta a COVID-19 e stiamo lavorando duramente per garantire che le finanze dell'AFC siano garantite per realizzare la nostra visione per il gioco in Asia.