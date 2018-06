l mercato della Fiorentina sembra portare un nome e un cognome concreto: Ellyes Skhiri, centrocampista del Montpellier. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il francese di origini tunisine aspetta solamente i viola. Consapevole dell’interesse suscitato, non ha ancora risposto alla proposta di rinnovo presentatagli dal Presidente della società francese Laurent Nicolin – l’attuale contratto scade nel 2020 – e ha attirato anche gli occhi del Monaco, al momento la concorrente più agguerrita per Pantaleo Corvino, che lo ha visionato durante la partita contro la Turchia, in Nazionale. E poi c’è l’incognita Mondiale: non solo arriverebbe in ritardo, ma con buone prestazioni potrebbe far lievitare il proprio costo e aumentare la fila. La Fiorentina punta Skhiri per sostituire Badelj: servono tra i nove e i dieci milioni di euro, praticamente la quasi totalità del budget che verrà messo a disposizione del comparto tecnico nel CdA.