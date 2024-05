Pressing - Sabatini su Vlahovic: 'Bilancio appena sufficiente'. Trevisani: 'Lukaku non fa la differenza'

Non manca mai il dibattito negli studi di Pressing. Dopo Roma-Juventus, la discussione trasi è incentrata su, il primo protagonista di una prestazione negativa e il secondo autore del gol che ha sbloccato il risultato allo Stadio Olimpico."Lukaku ha giocato 2.460 minuti in stagione e ha fatto 12 gol, Vlahovic 2.151 minuti e ha fatto 16 gol: uno ha fatto un gol ogni 205 minuti, l'altro ogni 134. Fine dei discorsi, non c'è dibattito" ha esordito Trevisani, nel tentativo di tagliare corto.

"Vlahovic ha un problema, è migliorato, riesce a giocare un po' di più a centrocampo, ma è il giocatore che ha più occasioni da gol e la peggior percentuale di trasformazione" ha subito replicato Sabatini. "Con Lukaku avevi una percentuale realizzativa superiore, questo dicono insieme tutti i numeri"Ancora Trevisani: "Le occasioni non sono tutte uguali…". Sabatini ha quindi concluso così: "In Coppa Italia Vlahovic ha sbagliato un paio di gol come Lukaku stasera… Sento dire: "Che affare ha fatto la Juventus a tenersi Vlahovic anziché Lukaku". Ma togliendo tutti i discorsi di età e costi…".