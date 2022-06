Nosso ídolo mandou um recado para tranquilizar a Nação Santista! Estamos todos com você e torcendo pela sua rápida recuperação, Alex! pic.twitter.com/7RZpdyBFpb — Santos FC (@SantosFC) June 3, 2022

Attimi di paura per. L'ex difensore di PSV, Chelsea eè stato operato nelle scorse ore in Brasile per un. Lo stesso Alex, 39 anni, ha mandato un messaggio tramite i canali ufficiali del: "Non ho avuto un infarto, ho riscontrato un problema qualche giorno fa e i medici hanno deciso di sottopormi a un intervento di bypass coronarico. Avevo quattro arterie ostruite. Ho appena lasciato l'unità di terapia intensiva, rimarrò in ospedale per altri sei giorni".