La missione milanese disi è conclusa due giorni fa, ma il presidente dell'non è tornato in Cina 'a mani vuote': gli obiettivi fissati sono stati portati a termine. A partire dalle questioni societarie, a cascata per arrivare a dirigenza e mercato: le tre mosse completate nel blitz italiano.- La prima e fondamentale missione era sistemare le questioni economiche e definire il finanziamento necessario per risolvere i problemi di liquidità più imminenti del club: le scadenze per la stagione, il pagamento degli stipendi arretrati e l'iscrizione al prossimo campionato. Il prestito è arrivato,(erogati all'Inter attraverso la società controllata di Suning, Great Horizon) che hanno permesso di rifiatare e proiettarsi sulle altre questioni.- Su tutte, il management nerazzurro. L'addio di Antonio Conte è stato un duro colpo, tale da minare la fiducia sul futuro del club, e serviva un segnale di continuità a livello dirigenziale:. E anche qui, l'obiettivo è stato raggiunto:nelle prossime stagioni. Anche perché proprio Marotta e Ausilio hanno poi risolto agevolmente il problema panchina soffiando alla Lazio unormai a un passo dal rinnovo.- E sempre grazie al lavoro di Marotta e Ausilio, Zhang ha sistemato anche alcune questioni di mercato. Alcune di vecchi data come il rinnovo di, altre date dall'imprevisto. E' il caso di, destinato con ogni probabilità a non giocare più sui campi italiani per il malore accusato con la Danimarca agli Europei. E' arrivato, a parametro zero dal Milan: soluzione low cost e pronta all'uso per riempire subito la casella lasciata vuota dall'ex Tottenham. In attesa di definire poi gli altri temi di mercato ancora sul tavolo, come la cessione dio il futuroper citarne due. Intanto la prima parte del lavoro è conclusa: prestito, rinnovo di Marotta e Calhanoglu, le tre missioni compiute da Zhang nella sua tappa milanese.