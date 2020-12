Pugno duro della FA con Edinson Cavani. La Federcalcio inglese aveva aperto un'indagine per un presunto commento razzista sui social dell'attaccante del Manchester United in risposta a un tifoso amico ("Graçias negrito"), ora è arrivata la decisione: come si legge in una nota ufficiale, El Matador è stato squalificato per tre partite, sanzionato con una multa da 100mila sterline e dovrà completare un corso 'face-to-face' per "una violazione della Regola E3 della FA in relazione a un post sui social media di domenica 29 novembre 2020. Un commento pubblicato sulla pagina Instagram dell’attaccante del Manchester United era offensivo, impropria e ha portato discredito in violazione della regola FA E3.1. Il post costituisce anche una 'violazione aggravata', che è definita nella regola FA E3.2, in quanto includeva riferimenti, espressi o impliciti, al colore e/o alla razza e/o all’origine etnica".