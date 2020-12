Edinson Cavani è stato inserito nei famosi murales di Napoli, presso la Stazione Mostra che dà sbocco allo stadio Diego Armando Maradona. L'ex attaccante azzurro e oggi al Manchester United ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Mondonapoli. Queste le sue parole:



IL MURALES - “L’ho visto e sono emozionatissimo. È l’ennesima dimostrazione d’affetto da parte di Napoli che non dimenticherò mai. L’emozione si è raddoppiata vedendo i miei figli ammirare quel murales. Non si può spiegare”.



AI NAPOLETANI - “Solo grazie. Gli sarò sempre riconoscente. È per questo motivo che ho detto di no a tanti club italiani tra cui la Juventus, che mi ha chiamato spesso, ed anche l’Inter. Non potevo fare un gesto del genere ai napoletani. Se penso a Napoli penso alla gioia, perché so che ho fatto tanto per loro e loro mi continuano ad omaggiare con tutto questo”.