Contattato questa mattina dal giornalista Raffaele Auriemma, come riporta il sito Gonfialarete.com, il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato dei possibili intrecci di mercato fra Genoa e Napoli.



PIATEK E KOUAME - "Confermo l'interesse del Napoli per Piatek e Kouamè. Finora però non ho ricevuto nessuna offerta ufficiale, abbiamo solo 'cazzeggiato'. Siamo disponibili a trattare, anche se non è semplice chiudere una trattativa con De Laurentiis".



YOUNES - "Lo avevamo trattato già in passato, ma poi il Napoli ci ha anticipato. Se arriverà a gennaio sarà a titolo definitivo e non in prestito".



RETROSCENA PERIN - "Con il Napoli ne parlammo a lungo, ma non si riuscì a chiudere l'affare. Quando De Laurentiis mi chiamò per offrirmi 5 milioni in più, il ragazzo era stato già ceduto alla Juventus...".