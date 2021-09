L'ex presidente del Genoaè intervenuto a Radio Rai per commentare la sua recente uscita di scena ealla guida del club. "sono persone giovani che hanno una situazione finanziaria importante,", ha dichiarato l'ex numero uno del Grifone.Sulla sua permanenza all'interno del Cda: "Avrò una delega nelle attività. L'era dei presidenti mecenati è finita, adesso i club sono delle vere e proprie aziende. Dovranno fare i conti con le leggi italiane, serviranno stadi di proprietà e i binaci dovranno essere in positivo, cercando di valorizzare il prodotto per poi magari cedere nuovamente".Sulle contestazioni subite negli ultimi tempi: "Sono stati fatti degli sforzi, forse avrei potuto fare di più ma magari anche peggio. Ho lasciato il club in mani sicure, non posso piacere a tutti. Spero che chi ci è oggi possa fare meglio".Preziosi è stato accostato negli ultimi tempi alla: "Ho ricevuto anche una telefonata, ma dico di no".È un peccato che Sky sia stato fatto fuori, forniva un grande servizio da anni. DAZN deve investire ancora, spero che si possa accelerare per trovare una soluzione per dare un segnale decente ai telespettatori. La collaborazione tra Sky e DAZN penso che sarebbe stata la cosa migliore".