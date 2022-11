All'antivigilia della sfida tra, in programma domenica a Marassi, l'ex presidente di entrambe,, ha parlato della gara ai taccuini de La Provincia di Como: “Sarà la mia partita - ha esordito l'imprenditore irpino -Diciotto anni non si cancellano".Legatissimo al Grifone, malgrado anni quanto meno burrascosi in riva al Mar Ligure, Preziosi ha raccontato quale sia il rapporto che ancora lo lega anche al club lariano: "Abito a Lugano, e se devo attraversarla di passaggio, mi prende un sentimento di disagio. Le cose non sono mai raccontate bene. Mi spiace.. Non sono soddisfatto di quanto ho fatto, perché alla fine ho perso.Rivangando il passato Preziosi ha parlato anche delle negative vicende di Como e Saronno: "A Saronno mi hanno addebitato un fallimento arrivato due anni dopo dalla mia partenza mentre a Como mi hanno tirato un bel tranello. Con tutti i soldi che ci ho messo. Ma non ce l’ho con nessuno".Tornando al Genoa il Joker dice la sua sull'ultima sfortuna stagione in rossoblù, culminata con l cessione alla 777 Partners e l. Ma sono stati fatti errori importanti, come prendere Shevchenko. Urlavo al telefono con i proprietari, chiedevo 'ma cosa state facendo?'. Va beh, torneranno su“.Sulla lontananza dal calcio aggiunge: "Sono sincero., a dedicarmi alla azienda e alla famiglia con più serenità, meno frenesia. Anche le partite le guardo con più distacco: da una parte me le godo di più, dall’altra c’è meno adrenalina.Le proprietà straniere non vengono per passione, ma per fare affari.Anche se posso farle una previsione. Tra qualche anno le proprietà straniere torneranno da dove sono venute“.