e alzare un grido di protestapubblicato in giornata dal club rossonero. Dai 69 euro per i terzi anelli blu e verde si passa ai 119 per le due curve di San Siro, fino ad arrivare ai 390 per la tribuna centrale nel primo arancio , a ridosso del campo. Un tariffario che vedrà delle agevolazioni per quei tifosi che negli scorsi anni hanno frequentato lo stadio con maggiore assiduità, una misura che non è risultata sufficiente a placare del tutto gli animi.E cosìper esprimere le proprie perplessità: "Oggi, in occasione dell'uscita dei biglietti per la Champions League,Nonostante la giusta e comprensibile differenziazione di prezzi tra chi va allo stadio sporadicamente e chi invece segue costantemente il Milan, sia in casa che in trasferta,Comprendiamo l'esigenza di fare cassa visto l'anno e mezzo di stadi chiusi e l'attuale capienza ridotta al 50%, maInvitiamo pertanto la dirigenza, a tutti i livelli, a porre rimedio a questa spiacevole situazione, per permettere ai propri tifosi di riempire lo stadio e sostenere il Diavolo come sempre accade".