. Prima Terni, poi l'Umbria, poi l’Italia. Terni: fatta, ci si può mettere la spunta.Calcio, politica: fischio d’inizio, arbitra lui. Primo slogan della sua presidenza: “La Ternana sono io”. Secondo slogan della sua presidenza: "Pago io, decido io".Orlando Masselli, sostenuto dal centrodestra, si è fermato al 45,36%. Vittoria netta, oltre 3.000 voti di scarto. 19.748 per Bandecchi, contro i 16.405 dell’avversario.In semifinale ha battuto il centrosinistra, ora al ballottaggio il centrodestra. EAggettivi che vengono associati a Bandecchi: vulcanico, incazzoso, pittoresco. Va detto: canta fuori dal coro. Stona, urla. Ma nel catalogo del bravo presidente che parla con le frasi fatte no, lui non lo trovate.In sala stampa dirà: “Mi hanno sputato e io gli ho risputato. Sono un uomo e non Gesù Cristo. Ma se non c’era la fossa, gli davo du’ pizze in faccia”.che è stato alle sue dipendenze come allenatore della Ternana. Osannato dopo aver portato il cub dalla C1 alla B, criticato, cacciato, richiamato. Nervi sempre tesi tra i due. Il problema? Bandecchi tira fuori il grano, Bandecchi comanda.. Robe mai viste. Qui circo, a voi mondo.Figlio di un camionista, cresciuto a Roma, orgogliosamente di destra.E qualche guaio con la Guardia di Finanza. Le cambia subito nome: Unicusano Ternana. A gennaio di quest’anno Bandecchi ha subito un sequestro preventivo da 20 milioni di euro. Nel mirino una presunta maxi-evasione fiscale riguardante il progetto Unicusano: si indaga sul patrimonio, sulla compravendita immobiliare e sull’acquisto di trasporti di lusso, tra cui una Ferrari, una Rolls Royce (si è presentato anche al campo così), un elicottero privato.All’insediamento a Terni caricò così i tifosi: “Questo è un nuovo inizio”. Peccato: fu subito retrocessione. Poi la risalita, i sogni di gloria, gli applausi, gli sputi. Il 14° posto di quest'anno - partenza con Lucarelli in panchina, parentesi Andreazzoli, ancora Lucarelli a chiudere - l'ha profondamente deluso. Pensava di raggiungere i play off. Nei giorni furenti dello sputo ribadì che lui è: “Bandecchi Stefano, anni 62 e 114 chili ben distribuiti”. Dicono: meglio non farlo arrabbiare.Prima dello scorso Natale tra lui e i tifosi della Ternana ci fu un botta e risposta violentissimo. Bandecchi chiuse così la questione: “Non vi meritate un ca***, mer** inutili, collegate il cervello altrimenti la bottiglia di oggi ve la rimetterò nel c***”. E vogliatevi bene fratelli.