Sarà l'Inter la seconda finalista del campionato Primavera 1: i nerazzurri di Cristian Chivu hanno superato una semifinale pazzesca rimontando nei minuti finali lo 0-3 inflitto dal Cagliari nel corso del primo tempo. Alle reti di Desogus (doppietta) e Luvuumbo su rigore hanno risposto Abiuso con due gol e Sangalli all'ultimo respiro. I supplementari, che hanno visto il Cagliari provarci fino in fondo, non portano cambiamenti, e dunque è l'Inter, in virtù del vantaggio acquisito in regular season, a raggiungere la Roma nella finale di martedì.