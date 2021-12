Al via l'undicesima giornata del Campionato Primavera 1. Oggi Napoli e Inter scenderanno in campo allo Stadio Piccolo di Cercola. Fischio d'inizio alle 13, sarà possibile vedere la partita in diretta su Sportitalia.



Contro ogni pronostico di inizio stagione il Napoli è avanti di quattro punti sull'Inter: 19 a 14 per gli azzurrini che sono partiti molto bene arrivando momentaneamente al secondo posto. Due vittorie nelle ultime due in casa del Torino e tra le mura amiche contro il Lecce. Differente il discorso per l'Inter che è reduce dall'eliminazione in Coppa Italia per mano del Sassuolo, mentre in campionato ha battuto il fanalino di coda Pescara nell'ultima uscita. Il Napoli quest'anno ha già ottenuto tre successi contro le cosiddette "big" delle giovanili italiane, battendo Juventus, Milan e Atalanta. Proverà a ripetersi anche oggi, forte della piena disponibilità della rosa (ha recuperato anche Cioffi, uscito malconcio nell'ultimo impegno). Dall'altro lato i nerazzurri dovranno fare i conti con qualche assenza e un po' di rotazione verrà fatta in vista della Youth League.