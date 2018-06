Il momento è arrivato, si gioca la finale del campionato Primavera 1: alle 20.45 Fiorentina e Inter si affrontano nella cornice del Mapei Stadium per aggiudicarsi il titolo di campioni d'Italia. Torino e Atalanta le vittime dei viola, la Juventus invece ha dovuto arrendersi ai nerazzurri in semifinale lasciando spazio così al nuovo capitolo di una sfida combattuta e sentita: un anno fa l'Inter batteva proprio la Fiorentina nella finale scudetto della scorsa stagione, meno di tre mesi fa i nerazzurri hanno sconfitto in rimonta i viola in un'altra finale, quella del Torneo di Viareggio; in generale, sono quattro le vittorie per i nerazzurri negli ultimi cinque confronti. Ora un nuovo capitolo: Fiorentina e Inter, la sfida infinita continua.



FORMAZIONI UFFICIALI



Fiorentina: Cerofolini; Ferrarini, Hristov, Pinto, Ranieri; Lakti, Diakhate, Valencic; Meli, Gori, Sottil. All. Bigica.



Inter: Pissardo; Valietti, Bettella, Nolan, Lombardoni; Sala, Emmers, Pompetti; Zaniolo; Colidio, Adorante. All. Vecchi.