Dopo soli nove punti in quindici giornate, il Napoli Primavera adesso prova a ripartire con Giuseppe Angelini, neoallenatore degli azzurrini che subentra al posto dell'esonerato Roberto Baronio.



Domani il Napoli tornerà in campo ed affronterà in trasferta i pari età del Torino presso lo stadio De Paoli di Chieri alle ore 12 per la sedicesima giornata di campionato.



Questi i convocati di Angelini:



Cavallo, Ceparano, Cioffi, Costanzo, D’Amato, D’Onofrio, Idasiak, Labriola, Mancino V., Manzi, Palmieri, Potenza, Senese, Tsoungui, Vianni, Virgilio, Vrikkis, Zanoli, Zanon, Zedadka.