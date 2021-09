è il big match della quarta giornata del campionatoche vedrà le due squadra affrontarsi a partire dalle 13 allo stadio Breda di Sesto San Giovani. Una gara importantissima, non solo perché il derby d'Italia è sentitissimo anche a livello giovanile, ma perché può condizionare il proseguo della stagione dei deu club.Non c'è solo la Juventus di Massimiliano Allegri che sta attraversando un periodo negativo dal punto di vista dei risultati, anche la Primavera guidata da Andrea Bonatti dopo la vittoria all'esordio contro la Fiorentina è incappata in due pesanti ko contro Atalanta e Napoli che hanno lasciato il segno. L'Inter di Simone Inzaghi invece ha trovato costanza e un'efficacia offensiva invidiabile, la stessa che ha anche la Primavera di Christian Chivu, prima in classifica con la Roma dopo 3 turni.seguirà in diretta la gara con l'inviato Emanuele TramacereBotis, Zanotti, Hoti, Fontanarosa, Carboni; Fabbian, Casadei, Grygar; Iliev, Jurgens, Abius.Senko; Savona, Nzouango, Muharemovic, Turicchia; Mulazzi, Bonetti, Omic, Iling; Turco, Hasa1' Fabbian ci prova dal limite, palla alta.2' Abiuso anticipa tutti di testa, ma manda a lato di un soffio3' Percussione di Iliev che entra in area dalla sinistra e crossa in area piccola con la difesa della Juve che spazza in affanno.7' Ci prova la Juve con Turco che spara dal limite, ma para agilmente Botis.13' Dopo uno sprint iniziale dell'Inter il ritmo cala e le due squadre si studiano con i nerazzurri in maggior possesso palla e i bianconeri in contenimento.15' Brutto fallo di Fontanarosa su Turco a centrocampo per fermare una ripartenza bianconera. L'arbitro lo grazia, era da giallo.22' Bella giocata di Abiuso che libera Iliev, bravo a liberarsi e calciare trovando però la respinta di Senko in angolo.22' Sugli sviluppi del corner è Casadei a svettare di testa, ma il tiro è respinto da Iling fermo a centro area.23' Anche Fontanarosa ci prova dal limite, la palla sfiora la traversa.Errore in disimpegno di Carboni che concede a Mulazzi di involarsi fino alla linea di fondo e poi servire arretrato Turco che di prima, rasoterra sul primo palo, batte Botis.La Juve sfonda a sinistra con Iling che riesce a crossare al centro e chiudere l'1-2 con Turicchia bravo a raddoppiare battendo rasoterra Botis.Primo cambio per Bonatti che toglie Turco, autore del primo gol e mette Galante.' Lancio verticale per Mulazzi che costringe Botis all'uscita disperata.Gran giocata ancora di Mulazzi che mette praticamente in porta Omic che calcia e trova la risposta di Botis.Primi cambi per Chivu che manda in campo Nunziatini, Peschetola e Owusu al posto di Iliev, Fabbian e Jurgens.Altro cambio per Bonatti che mette Sekularac al posto di uno sfinito Hasa.