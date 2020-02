È finale allo Stadio Brera di Milano. Inter-Napoli, gara valida per la diciottesima del campionato Primavera 1 è terminata sul risultato di 5-0.



Match sbloccato già all'8' con la rete di Mulattieri, che sugli sviluppi di un corner porta avanti l'Inter. Il primo tempo si conclude sul risultato di 2-0, grazie ad un altro gol d Mulattieri.



La ripresa è tutta in discesa per l'Inter, che trova prima il 3-0 grazie alla rete di Fonseca, poi la tripletta di Mulattieri a 15' dalla fine con un bel destro a giro ed infine la chiude Ntube all'84'.



Inter che resta così ai piani alti della classifica, mentre il Napoli continua a navigare in zona retrocessione a meno 6 dalla Fiorentina quartultima.