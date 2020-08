Nel corso del consiglio federale di ieri sono state prese,o, delle decisioni definitive sul. Che il torneo 2019/20 fosse stato definitivamente sospeso era cosa nota, ma mancavano ancora le decisioni finali sia sull'assegnazione o meno del titolo, ma anche i verdetti per quei club invischiati nella zona retrocessione del Primavera 1 e in quella promozione del Primavera 2. Ora tutto è ufficiale, ma la sensazione è che, ancora una volta, per i giovani di categoria sia stata un'occasione persa.. Imbattuta in campionato, a +3 sul Cagliari secondo e con una gara da recuperare è stata in lungo e in largo la formazione più forte e dominante dell'intero torneo. Colley, Traorè e non solo hanno anche visto l'esordio in Serie A con Gasperini eIn Primavera 2, la Serie B del torneo giovanile, retrocedono invecesalvando dal discorso playout il Torino il cui andamento quest'anno ha rispecchiato quello della prima squadra. Dal Primavera 2 salgono in Primavera 1 il, già aritmeticamente primo prima della sospensione,, prima del girone B e la, la migliore fra le seconde.sia perché non danno la sensazione che un criterio disia stato effettivamente utilizzato, sia perché la sensazione è che non sia stataLa FIGC aveva l'occasione di ampliare il numero di squadre portandolo se non a 20 come in Serie A, quantomeno a 16, ma questo avrebbe portato ad una revisione anche dei meccanismi di promozione/retrocessione probabilmente troppoSì perché la sensazione, tra l'altro espressa in parte anche dal presidente FIGC Gabriele Gravina è che. È inutile negare che il campionato Primavera non sia equiparabile ad un campionato professionistico, sia per strutture (stadi fatiscenti, spogliatoi ridotti,...) che per organizzazione (controlli quasi assenti, staff medico e accompagnatori ridotti,...) e pensare che per questi ragazzi e per i loro genitori il sogno di un futuro nel mondo del calcio posso rimanere se non mozzato quantomeno stretto in un limbo che non dà certezze.