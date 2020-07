ACF Fiorentina comunica che l’allenatore della Primavera per la stagione 2020/21 sarà Alberto Aquilani.

Il nuovo Tecnico, cresciuto nelle giovanili della Roma, con la quale ha vinto la Coppa Italia nel 2006-2007, 2007-2008 ed una Supercoppa Italiana nel 2007 ha indossato anche le maglie di Liverpool,Juventus, Milan e Sporting Lisbona vincendo la Supercoppa di Portogallo nel 2015. Alla Fiorentina dal 2012 al 2015 ha collezionato 81 presenze e 13 goal. Aquilani ha già ricoperto un incarico da allenatore alla guida dell’Under 18 viola nella prima parte della stagione 2019/20 per poi passare a gennaio nello staff di mister Iachini in qualità di collaboratore tecnico. A lui vanno i migliori auguri per questa nuova avventura!