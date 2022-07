Tanti movimenti per le panchine della Primavera. Il Lecce si affida a Coppitelli. Pronto un contratto di 1 anno + uno di opzione per lui. L'allenatore giovane più conteso però è Tommaso Rocchi. Sull'ex attaccante c'è l'Empoli anche se per lui si prospetta una promozione interna alla Lazio, che potrebbe affidargli la Primavera.