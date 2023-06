La finale di Europa League non è andata come i romanisti speravano: i giallorossi di Mou sono stati battuti ai calci di rigore dal solito Siviglia che ha rimpinguato la propria bacheca di un trofeo conquistato ora per la settima volta. Alla Roma resta tanto rammarico, tanti dubbi sul proprio futuro e su quello del condottiero portoghese. La gara di Budapest si prende gran parte dei titoli dei quotidiani sportivi in edicola oggi.



Trovano spazio però anche il riassestamento della Juve, con o senza Allegri, dopo la chiusura della partita in tribunale, e il grande colpo che il Milan ha in canna per l'estate.



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 1 giugno 2023.