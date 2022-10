Paul Pogba salta il Mondiale. L'avevamo anticipato QUI dopo gli esami effettuati oggi al J Medical, ora è arrivato anche un comunicato della Juventus che ha fatto il punto sulle condizioni del francese: "Paul Pogba, alla luce dei recenti accertamenti radiologici eseguiti al J|Medical e del consulto effettuato a Pittsburgh dal Prof. Volker Musahl per la valutazione del ginocchio, necessita di proseguire il suo programma riabilitativo".

L'AGENTE - La conferma che Pogba non andrà in Qatar arriva anche dall'agente del giocatore Rafaela Pimenta: "Dopo la visita medica di ieri e di oggi a Torino e Pittsburgh, è estremamente doloroso informare che Paul Pogba avrà ancora bisogno di tempo per recuperare dal suo intervento chirurgico. Per questo Paul non potrà raggiungere la Juventus prima della sosta dei Mondiali né la Nazionale francese in Qatar. Se un suo desiderio potesse cambiare le cose, giocherebbe domani. Ma quello che cambia le cose è solo il duro lavoro, la resilienza e la disciplina, che sono le uniche cose a cui Paul pensa in questo difficile momento. Continuerà a lavorare dando il massimo per tornare in campo il prima possibile per i tifosi e per la sua squadra".

MCKENNIE - Con una nota ufficiale la Juventus ha comunicato anche le condizioni di McKennie: "Weston McKennie è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato un quadro di sovraccarico muscolare al retto femorale della coscia destra, le sue condizioni saranno valutate quotidianamente".