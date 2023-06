La finalissima di Champions League fra Manchester City e Inter che questa sera andrà in scena all'Ataturk Olympic Stadium di Istanbul domina le prime pagine dei giornali italiani ed esteri in edicola oggi 10 giugno.



"Fateli nerazzurri" è il titolo della Gazzetta dello Sport, con Tuttosport che rilancia con "Niente Paura". In Inghilterra è Haalan il protagonista assoluto di tutte le prime pagine con il racconto di "This is my dream". In Spagna la battaglia si sposta verso un "Força Pep" del quotidiano catalano Sport, mentre As prova a dividere le fazioni fra "Tradicion e Innovacion". Chi vincerà?



Non c'è però solo la Champions nei giornali in edicola oggi con "Italiano non tradisce" del Corriere dello Sport che sottolinea la scelta di restare alla Fiorentina e dire no al Napoli dell'allenatore, mentre "Juve, tutti hanno un prezzo" campeggia su Tuttosport.



Ecco le prime pagine e le pagine di sport dei quotidiani in edicola oggi, 10 giugno 2023.