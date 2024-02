Prime pagine 12 febbraio: 'Il Diavolo addosso', 'Sogni da grande Inter', 'Allegri e il futuro in bilico'

Redazione CM

Sui giornali oggi in edicola tanto spazio al weekend di campionato, con il Milan che batte il Napoli grazie a Theo Hernandez e blinda il terzo posto. Gli Azzurri, che giocano una partita all'altezza, confermano però le difficoltà a fare gol: sono cinque i match senza segnare lontano dal Maradona. Il turno 24 di Serie A si chiude con la Juventus che attende allo Stadium l'Udinese: l'obiettivo è rimanere in scia dell'Inter, che al momento ha 7 punti di vantaggio sulla seconda. Focus anche sull'Inter, che crede nella doppietta Scudetto-Champions League. All'esterno fanno rumore il successo 6-0 dell'Arsenal in casa del West Ham e il pareggio del Barcellona 3-3 in casa contro il Granada.



