Tutti i verdetti sono stati emessi e la stagione calcistica di Serie A e Serie B 2022/23 si è ufficialmente conclusa con la compilazione definitiva della lista dei club che comporrà la Serie A 2023/24. Il Verona rimane nella massima serie ai danni dello Spezia, sconfitto nei playout, mentre il Cagliari supera il Bari nei playoff di B e conquista la promozione.



Proprio il miracolo sportivo compiuto dai Sardi e da Claudio Ranieri, ribattezzato dal Corriere dello Sport "Principe Ranieri" domina su diversi quotidiani mentre oltre alle pagine dedicate al weekend dei motori è il mercato a farla da padrone. Sulla Gazzetta "Inter Gigante" con Lukaku e Scamacca come obiettivi mercato, mentre "Milan avanti Thuram" per i rossoneri. Su Tuttosport "Juve, tre obiettivi tricolore" per un mercato Made in Italy



Ecco nella nostra gallery le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi 12 giugno 2023.