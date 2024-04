Prime pagine 13 aprile: 'Inter, tentazione saudita', 'Milan, incontro con Lopetegui', 'Toro-Juve per l'Europa'

questa mattina sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani e nelle pagine interne dei generalisti: per il Corriere della Seraprossimi alla conquista del ventesimo scudetto - che può arrivare proprio nel derby del 22 aprile -Il nome dello spagnolo Julen Lopetegui torna in auge per Il Corriere dello Sport.Su Tuttosport e La Stampacomplice il probabilissimo quinto posto guadagnato dall'Italia per la prossima stagione. A proposito di derby,sulle pagine di Repubblica.All'estero, in Spagna ci si divide tra la corsa per il titolo - oggi scendono in campo in trasferta sia la capolista Real Madrid che i rivali del Barcellona - e il caos a livello federale, mentre in Inghilterra spazio soprattutto alle questioni del Manchester United e al suo desiderio di acquistare un nuovo centravanti per la prossima stagione.