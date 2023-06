Sui giornali oggi in edicola si parla dell'addio a Silvio Berlusconi, ex numero uno di Milan e Monza, alle 15 sono previsti i funerali di Stato in Duomo a Milano. E poi tanto mercato, con l'asta per Frattesi, l'interesse concreto della Roma per Scamacca, l'idea Koulibaly per l'Inter e le parole di Mbappè, che conferma la volontà di lasciare il Paris Saint-Germain. E poi mai più casi Juve, con il Decreto del Governo che cambia i processi sportivi: le classifiche cambieranno solo una volta, dopo l'ultimo grado di giudizio.



Nella GALLERY le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi 14 giugno 2023.