I pareggi in campionato di Napoli e Milan a pochi giorni dalla decisiva sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions, per la quale gli azzurri ritrovano un Osimhen nelle migliori condizioni, l'ennesimo tracollo dell'Inter - che perde la terza partita consecutiva in casa, peraltro senza andare in gol - che rischia di compromettere la qualificazione alla coppia più importante per la prossima stagione e ad introiti vitali per 60 milioni di euro. Ma anche i temi sollevati da un calciomercato che entra nel vivo: se la Roma prova ad assicurarsi un altro colpo a parametro zero dopo lo scatto per Aouar, con la forte accelerazione per il difensore dell'Eintracht Francoforte N'Dicka, la Juventus è pronta a far valere i suoi ottimi rapporti col Sassuolo (avversario di giornata in Serie A) per Frattesi.



Questo e tanto altro sui quotidiani sportivi e non in edicola oggi, domenica 16 aprile.