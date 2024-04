Prime pagine 17 aprile: 'Pioli spacca Milan', 'Una Signora rifatta', 'Il David di De Laurentiis'

Sui giornali oggi in edicola tanto spazio alla Champions League, con le sfide di ieri, che hanno visto passare Paris Saint-Germain (contro il Barcellona) e Borussia Dortmund (contro l'Atletico Madrid). Questa sera altre due sfide di livello, con l'Arsenal di scena a Monaco di Baviera contro il Bayern e il Real Madrid in trasferta contro il Manchester City (entrambi i match sono finiti in parità).. L'ex allenatore del Milan si gioca il suo futuro tra Roma (domani il ritorno dei quarti di finale di Europa League) e Inter (derby in programma lunedì sera). La Juventus in estate potrebbe cambiare molto: Vlahovic e Chiesa sono in bilico, Rabiot può partire: tutti i nomi per Giuntoli. Il Napoli è al lavoro per il sostituto di Osimhen: piace David del Lille, per il quale c'è stato un incontro con i suoi agenti.