Napoli, torna Kim? Il piano di De Laurentiis

31 minuti fa



Tante cose non sono andate in casa Napoli quest'anno. E il difetto principale sta nel reparto arretrato, con una difesa che subisce veramente troppi gol. Tra le tante cose che sono cambiate salta all'occhio l'assenza di Kim, vero leader lì dietro nella stagione del terzo storico scudetto. Il suo passaggio al Bayern Monaco ha lasciato un vuoto che non è stato colmato a dovere e nella prossima estate ci sarà bisogno di un investimento in quella zona di campo. Spunta l'indiscrezione, il suggestivo (ma complicato) ritorno a Napoli.



RITORNO DI KIM - Il Napoli ha un sogno nel cassetto, riportare ai piedi del Vesuvio Min-jae Kim. Il difensore sudcoreano non sta avendo vita facile in Germania, tra rendimento complessivo della squadra, personale e qualche panchina in più dopo la Coppa d'Asia. La strategia di De Laurentiis - racconta oggi Il Mattino - è cercare di ottenere un prestito dal Bayern Monaco. Il vero intoppo è rappresentato dall'ingaggio, dato che oggi Kim guadagna oltre 8,5 milioni di euro. Chiaramente fuori dalla portata del Napoli. L'idea sarebbe quella di chiedere un aiuto ai bavaresi, magari per la parte economica.