È giugno e nel mondo del calcio non si fa che parlare di nazionali e calciomercato. Scontato che anche le prime pagine sportive di oggi, domenica 18 giugno 2023, riflettano questa tendenza. Dominano le trattative con la Juve che prova l’affondo per Milinkovic-Savic, conteso però anche da altre big italiane e no. Protagonista dell’estate però è anche Dia, attaccante della Salernitana, autore di una grande stagione, e che ora piace a tutti.



Non solo mercato però. Soprattutto all’estero, si celebrano le nazionali che hanno vinto negli appuntamenti di ieri delle qualificazioni ai prossimi Europei mentre in Spagna ci si prepara alla finale di Nations League con la Croazia.



Questo e altro nella GALLERY con le prime pagine dei giornali in edicola oggi, domenica 18 giugno 2023.