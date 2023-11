Jannik Sinner domina giustamente le prime pagine dei quotidiani sportivi e non in edicola oggi in Italia con la sua Finale in programma alle 18 contro Djokovic (rivincita dopo il girone in cui vinse 2-1) che sarà visibile su Rai 2 e su Sky.



C'è però anche ampio spazio al calcio con la Nazionale che per la Gazzetta dello Sport è già in chiave Juve-Inter con "Chiesa e Barella, portateci in Europa". Il Corriere dello Sport invece si concentra solo sul gioiello bianconero: "L'Italia sulle spalle di Chiesa".



Tuttosport, invece, si concentra sull'allarme infortuni in casa Juve con "Juve, pure McKennie" che preoccupa Max Allegri.



Ecco nella nostra gallery tutte le prime pagine dei quotidiani italiani ed esteri di oggi domenica 19 novembre 2023.