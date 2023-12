Tanto campionato e tante polemiche nelle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi 2 dicembre 2023 che non possono non tenere conto della super vittoria in extremis della Juventus contro il Monza e degli strascichi dell'intervista concessa ieri da Paolo Maldini che ha scosso il mondo Milan.



"Prima la Signora" è il titolo della Gazzetta dello Sport che sottolinea la vetta della classifica ritrovata dalla Juventus, mentre "La Juve insiste" e "Juve testa dura" sono i titoli di apertura di Corriere dello Sport e Tuttosport sulla gara vinta 2-1 contro il Monza al 94esimo e dopo aver subito l'1-1 al 92esimo.



Il capitolo Milan vedrà "Pronti interventi" nel mercato di gennaio secondo la Gazzetta per sanare la rosa a disposizione di Pioli. L'allenatore rossonero che ha risposto a Maldini secondo il CorSport con "Io solo? Non è così". Quindi Tuttosport che guarda alla gara col Frosinone con "Pioli altro incubo Ibra" riferendosi però non all'ex-attaccante e probabilmente futuro dirigente, ma ad Arijon Ibrahimovic centrocampista gialloblu.



Spazio sulla Gazzetta infine anche alla supersfida Napoli-Inter di domenica con il duello "Osimhen-Lautaro, più gol di così".



