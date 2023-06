Un venerdì 2 giugno all'insegna di tanti temi di calciomercato, col campionato di Serie A che entra nel suo week-end conclusivo e che sarà trampolino di lancia per una settimana - la prossima - in cui si disputano le ultime due finali europee che vedranno Fiorentina ed Inter grandi protagoniste.



Sulle prime pagine delle principali testate sportive italiane si discute molto del futuro della guida tecnica della Juventus, con la posizione di Massimiliano Allegri che rimane oggetto di discussioni e la candidatura di Igor Tudor come sostituto che prende sempre più corpo dopo l'addio ufficiale del croato al Marsiglia. Ma oggi è soprattutto il Leao-day, la giornata nella quale la stella portoghese del Milan si legherà al club rossonero con un nuovo contratto.