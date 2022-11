Sui giornali oggi in edicola tanto spazio alla due giorni di Champions League. Per La Gazzetta dello Sport "L'Inter cade a Monaco ma si risparmia per la Juventus' e al Milan "Serve un ruggito". Il Corriere dello Sport titola "Napoli tra le stelle" e "Troppo Bayern, l'Inter si arrende", mentre Tuttosport ha in prima pagina "Allegri: le scuse, la rabbia, l'orgoglio". Marca racconta la disfatta dell'Atletico Madrid, fuori dalla Champions League "I giorni più neri del Cholismo", su L'Equipe il Paris Saint-Germain deve, contro la Juventus, "Saltare in alto".



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 2 novembre 2022.